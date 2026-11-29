Gewaltsame Ausschreitungen in Albaniens Hauptstadt Tirana (picture alliance / AP Photo / Hameraldi Agolli / Hameraldi Agolli)

Nach Angaben von Journalisten warfen Demonstranten Steine und Feuerwerkskörper auf Polizeifahrzeuge. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Gummigeschosse, Pfefferspray und Tränengas ein. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 35 Menschen verletzt, darunter auch Polizisten und Journalisten. An der Demonstration nahmen tausende Menschen teil.

In Tirana kommt es seit Wochen regelmäßig zu heftigen, von Gewalt begleiteten Protesten. Auslöser für die Demonstrationen waren Pläne für ein Luxus-Hotelprojekt in einem Naturschutzgebiet, das mit der Familie von US-Präsident Trump in Verbindung gebracht wird. Sie richten sich aber auch gegen Korruption im Allgemeinen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.