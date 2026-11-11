Cyberkriminalität

Betroffen sind Namen, Geburtsdaten, dienstliche E-Mail-Adressen, Benutzernamen sowie Angaben zur Dienststelle. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass die Sicherheitslücke mittlerweile geschlossen sei. Die Eberhard Karls Universität schaltete den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ein und stellte Strafanzeige.
Mehrere Cyberangriffe auf Universitäten
In den vergangenen Wochen war es immer wieder zu Hackerangriffen auf Universitäten gekommen, betroffen waren unter anderem die Berliner Humboldt-Universität, die Uni Rostock und die TU München.
An der Universität Leipzigsind die IT-Systeme nach einem Cyberangriff noch immer nur eingeschränkt nutzbar. Wer hinter den Angriffen steckt, ist unklar.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.