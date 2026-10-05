Protestwelle

Protestierende Schülerinnen und Schüler des Lycée Gustave Eiffel in Bordeaux am 5. Oktober 2026 (Christophe Archambault / Afp)

Sie fordern unter anderem mehr Lehrer, kürzere Schultage und kleinere Klassen. Am Mittag soll es in Paris eine Demonstration auf dem Place de la République geben, außerdem haben zahlreiche Organisationen und Bildungsgewerkschaften zum Protest aufgerufen. Ähnliche Demonstrationen finden in Belgien statt. Dort wurden nach gewaltsamen Zusammenstößen 18 Polizisten verletzt und dutzende Menschen festgenommen.

Die Proteste in Frankreich dauern seit Wochen an, teilweise kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Protestierenden und der Polizei. Gestern wurde ein Jugendlicher dabei schwer verletzt. Der 15-Jährige soll durch die Explosion einer Polizei-Granate seine Hand verloren haben. Aus Angst vor weiteren Ausschreitungen fiel gestern in rund 400 Schulen erneut der Unterricht aus.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.