Der 48-Jährige muss sich wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs einer damals 14-Jährigen verantworten. Er soll sich zwischen Juni und August 2025 mehrfach mit ihr unter dem Vorwand privat getroffen haben, ihr bei familiären Problemen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Die Bundesregierung erhöhte zuletzt den Druck auf die Bundesländer, ihre Schulen zu Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt zu verpflichten. Bundesbildungsministerin Prien, CDU, hatte erklärt, Missbrauchsfälle in Schulen seien eine besonders brutale und grausame Art, Kindern und Jugendlichen Schaden zuzufügen. Besonders verwerflich sei es, wenn das dann auch noch im Abhängigkeitsverhältnis durch Lehrkräfte geschehe. Schutzkonzepte müssten in jeder Schule verwirklicht sein. Zuletzt kündigte Sachsen an, bei Schutzkonzepten gegen sexuelle Gewalt an Schulen vom Prinzip der Freiwilligkeit abzurücken.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.