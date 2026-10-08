Östlich von Warschau

Nach Angaben der Polizei erstach ein 15-Jähriger rund 70 Kilometer östlich der Hauptstadt Warschau die Hausmeisterin seiner früheren Schule. Zudem habe er den Direktor sowie einen weiteren Lehrer verletzt. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden.
Gestern hatte ein 19-Jähriger rund 120 Kilometer nördlich von Warschau Schüler, Lehrkräfte und Passanten mit einem Messer angegriffen. Dabei verletzte er neun Menschen. Auch er wurde festgenommen.
Wegen der Vorfälle berief der polnische Regierungschef Tusk eine Krisensitzung ein.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.