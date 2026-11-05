Wie der Gouverneur der Region mitteilte, trafen Drohnen ein Wohnhaus und Garagen. Zudem sei eine Anlage der kritischen Infrastruktur in Brand geraten.
Das russische Verteidigungsministerium gab Angriffe auf diverse Ziele in der Ukraine bekannt. So seien ein Logistikzentrum des Postdienstleisters Nova Poshta in der Region Charkiw, ein Kraftwerk in Dnipropetrowsk und ein ukrainisches Frachtschiff im Schwarzen Meer attackiert worden. Eine Bestätigung aus der Ukraine lag bislang nicht vor.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.