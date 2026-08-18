An einer philippinischen Schule gab es einen Schusswaffenangriff. (picture alliance / Anadolu / Zamboanga Government PIO)

Er erschoss einen Menschen und verletzte zwei weitere, wie die Stadt Zamboanga und die Polizei mitteilten. Anschließend richtete der Täter eine Waffe gegen sich selbst. Er soll zwei Schusswaffen bei sich gehabt und eine Körperkamera getragen haben, um den Angriff live im Internet zu übertragen. Erst im Juni hatte es auf den Philippinen einen Schusswaffenangriff an einer Schule mit drei Todesopfern und sieben Verletzten gegeben.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.