Nach den Protesten im Iran ist eine weitere Person hingerichtet worden (Foto von Januar). (picture alliance / SIPA / MAHSA / MEI)

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Misan wurde er in einem größeren Prozess zum Tode verurteilt. In dem Verfahren wurden insgesamt 13 Männer für schuldig befunden, die bei den Unruhen vier Polizisten getötet haben sollen. Ihnen wurde unter anderem 'Kriegsführung gegen Gott' vorgeworfen. Die jüngste Hinrichtung war die vierte in diesem Fall. Die Justiz ließ zwei der Männer auf einem Platz in der Stadt Isfahan öffentlich hinrichten.

Der Iran geht weiter hart gegen Beteiligte der Proteste vor. Bislang wurden fast 30 Männer hingerichtet. Menschenrechtsorganisationen werfen dem Regime Willkür vor. Exekutionen würden zur Einschüchterung eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.