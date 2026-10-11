Krieg im Nahen Osten

Bei einem Angriff auf den Flughafen von Riad waren gestern 12 Menschen getötet worden (Archivfoto vom 10.10.26). (IMAGO / Xinhua / Luo Chen)

Ein Sprecher der Militärkoalition gegen die jemenitischen Huthis erklärte, im Terminal des Flughafens sei ein Geschoss eingeschlagen und habe einen Brand ausgelöst. Zudem sei eine Rakete abgefangen und zerstört worden. Die örtliche Luftfahrtbehörde teilte mit, bei der Attacke seien mehrere Menschen verletzt worden. Erst gestern waren bei einem Angriff auf den Flughafen zwölf Menschen getötet und über 300 weitere verletzt worden. Der Betrieb wurde daraufhin ausgesetzt. Zu dieser ersten Attacke habe sich die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekannt.

In einer Fernsehansprache drohte ein Sprecher zudem mit weiteren Angriffen. Ob die Huthis auch hinter der heutigen Attacke stecken, war zunächst unklar.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.