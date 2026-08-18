Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf. (Sven Hoppe / dpa)

Wie eine Flughafensprecherin bestätigte, verfehlte ein ankommender Airbus A380 der Lufthansa mit 351 Passagieren an Bord die Landebahn und setzte zu früh auf. Dabei wurde die Beleuchtung an der Landebahnschwelle beschädigt. Die Ursache ist noch unklar. Mit dem Vorfall befasst sich die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

Am Wochenende war an dem Flughafen ein Boeing-Dreamliner der Vietnam Airlines beim Start über die Pisten hinausgeschossen, konnte dann aber knapp doch noch abheben. Auch hier ist die Ursache noch nicht eindeutig geklärt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.