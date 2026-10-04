Mit dem Erntedankfest erinnern Christen an den Zusammenhang von Mensch und Natur. (dpa / Frank Hammerschmidt)

Für viele Höfe sei das Erntejahr an die Substanz gegangen, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Limbacher: Wochenlang kein Regen, Getreide habe nicht richtig wachsen können, Weiden seien im Hochsommer braun gewesen. Hinter solchen Ernteergebnissen stünden Familien, die oft seit Generationen wirtschafteten und sich jetzt fragten, wie es weitergehe. Der Tag sei daher nicht nur Anlass zu Dank, sondern auch ein Bekenntnis zu einer starken Landwirtschaft. Bayerns Agrarministerin Kaniber (CSU) erklärte ebenfalls, ein voller Tisch wirke oft selbstverständlich. Doch hinter jedem Laib Brot, jedem Glas Milch und jedem Apfel stünden Natur, Wetter und vor allem Menschen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.