Eine Polizeibeamtin wertet kinderpornografische Inhalte im Internet aus (Symbolbild). (picture alliance/dpa | Arne Dedert (Symbolbild))

Der traurige Trend halte an, sagte Landesjustizminister Schmid, CSU, bei der Vorstellung der bayerischen Strafverfolgungsstatistik in München. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilten Straftäter um 9,2 Prozent. 969 Menschen wurden außerdem wegen kinderpornografischer Darstellungen verurteilt. Das ist ein Anstieg von 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen seien erschreckend hoch, betonte Schmid. Zum Teil sei der Anstieg zwar auf größere Ermittlungserfolge zurückzuführen. Das erkläre den Anstieg aber nicht allein. Schmid geht auch von einer größeren Zahl der Taten aus.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.