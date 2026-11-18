Trump (l.), Xi (m.) und Putin in Shenzen (AFP / IORI SAGISAWA)

Morgen soll es eine direkte ausführliche Unterredung der drei Staatschef geben. Außerdem will Trump nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ebenfalls morgen zu einem Zweiergespräch mit Putin zusammenkommen.

Xi hatte Trump und Putin heute jeweils am Flughafen von Shenzen zu einem kurzen Austausch empfangen. Xi und Trump umarmten sich - eine Geste, die in China nur wenigen Staatsgästen vorbehalten ist.

Die US-Regierung gab unterdessen bekannt, dass ihre Unterhändler Witkoff und Kushner morgen an einer Konferenz der Unterstützerstaaten der Ukraine in Berlin teilnehmen. Das Treffen von Staats- und Regierungsschefs aus 37 Staaten gilt als Gegenpol zum Dreiergipfel in Shenzen. Bundeskanzler Merz will als Gastgeber vor allem mehr Hilfe für die ukrainische Luftverteidigung erreichen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.