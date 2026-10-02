Autofahrer sollen von Oktober bis Dezember um 17 Cent pro Liter entlastet werden. (imago / Andy Bünning)

Zu Beginn seien die Preise in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Schnitt um rund 18 Cent je Liter gesunken. Das entspreche in etwa der Steuersenkung, sagte Kartellamtspräsident Mundt dem Mitteldeutschen Rundfunk.

Er betonte, das sei nur eine Momentaufnahme. Für eine belastbare Bewertung müsse der gesamte Zeitraum der Steuersenkung betrachtet werden. Der Tankrabatt gilt bis Ende Dezember.

Das Bundeskartellamt untersucht derzeit, ob Raffinerien beim vergangenen Tankrabatt zu hohe Gewinne erzielt haben.

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Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.