Sie wolle Frauen zeigen, was in der Marine möglich sei. Zugleich kündigte Knaak an, den Stützpunkt auf künftige Bedrohungen vorzubereiten, insbesondere hybrider Art.
Eckernförde ist Heimathafen der sechs deutschen U-Boote und Sitz des Ausbildungszentrums für angehende U-Boot-Fahrende. Dort sind laut Marine etwa 3.000 Soldatinnen und Soldaten und Zivilangestellte stationiert. Zudem sitzt das Kommando Spezialkräfte der Marine mit den Kampfschwimmern in Eckernförde.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.