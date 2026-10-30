Nordseeküste

Die Sturmfluten der vergangenen Tage haben auf Norderney an diesem Strandabschnitt viel Sand weggespült und für hohe Abbruchkanten gesorgt. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Besonders betroffen von den Folgen der beiden leichten Sturmfluten sind die Inseln Norderney und Wangerooge. An einem der bekanntesten Badestrände Niedersachsens, an der Weißen Düne auf Norderney, haben die Sturmfluten besonders viel Sand abgetragen. Die Behörden schätzen den Dünenrückgang dort auf mehr als sechs Meter.

Auch auf Wangerooge ging ein großer Teil des aufgeschütteten Badestrandes verloren. Schätzungen zufolge fehlen dort schon jetzt mehr als 40.000 Kubikmeter Sand. Klar ist bereits jetzt, dass für den Badebetrieb der fehlende Sand mit Maschinen aufwendig wieder aufgefahren werden muss. Ob die Inselgemeinde das finanziell leisten kann, ist noch unklar.

"Schutz vor Sturmfluten weiter gegeben"

Erhebliche Schäden gab es auch auf Borkum, Juist, Langeoog und Spiekeroog. Auch dort spülten die Sturmfluten Sand weg, der vor Schutzdünen angehäuft worden war. Insgesamt gibt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz aber Entwarnung. Der Schutz vor Sturmfluten durch die dafür angelegten Dünen sei vollständig gegeben, so die Behörde.

Inwieweit für den Küstenschutz im kommenden Jahr Strandaufspülungen notwendig sein werden, ist nach Angaben der Küstenschützer noch unklar. Die Sturmflutsaison, die in der Regel von Oktober bis April dauert, hat gerade erst begonnen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.