Im US-Bundesstaat Texas ist ein wegen Mordes zu Tode verurteilter Mann hingerichtet worden. (picture alliance / AP Photo / Pat Sullivan)

Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Die Exekution des 46-Jährigen verlief demnach planmäßig. Dabei wurde, wie bei der gescheiterten Hinrichtung der Amerikanerin Christa Pike in der vergangenen Woche, ebenfalls das Mittel Pentobarbital für die tödliche Injektion verwendet.

Der zum Tod verurteilten Frau waren bei der Exekution in Tennessee zwei Dosen des Mittels verabreicht worden. Die 50-Jährige überlebte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen ist sie laut ihren Anwälten wieder bei Bewusstsein, hat aber schwerste gesundheitliche Schäden davongetragen. Wie in dem Fall weiter verfahren wird, ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.