Blick auf die Jüdische Akademie an der Senckenberganlage in Frankfurt am Main. (dpa / Hannes P. Albert)

Die Einrichtung des Zentralrats der Juden soll als Ort der Bildung und Begegnung dienen. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 2021. Die Kosten belaufen sich auf rund 40 Millionen Euro. Auch der Bund, die Stadt Frankfurt und das Land Hessen haben den Bau unterstützt.

Ziel der ersten überregionalen, nicht-universitären jüdischen Bildungseinrichtung in Deutschland seit der Schoah sei es unter anderem, die jüdische Stimme zu gesamtgesellschaftlichen Themen besser hörbar zu machen, erklärte der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.