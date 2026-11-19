Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie beginnen heute Abend (Archivbild). (Niklas Graeber/dpa)

Nach Angaben der IG Metall sollte im Laufe des Abends die Arbeit in mehreren Unternehmen mit Nachtschichten niedergelegt werden. Für Freitag hatte die Gewerkschaft überdies zu ganztätigen Warnstreiks in mehreren Bundesländern aufgerufen. Schwerpunkt sind Zuliefererbetriebe in der Automobilbranche. Betroffen sind vor allem Baden-Württemberg und Bayern.

Es ist der erste ganztägige Streik seit acht Jahren. In den vergangenen Jahren hatten die Mitarbeitenden bei Warnstreiks nur für wenige Stunden die Arbeit niedergelegt. Die baden-württembergische IG- Metall-Bezirksleiterin Resch warf den Arbeitgebern vor, in den laufenden Tarifverhandlungen keine Bewegung gezeigt zu haben.

Die Arbeitgeber kritisieren die Aktion als unverhältnismäßig. Sie bieten in den aktuellen Tarifverhandlungen 1,3 Prozent mehr Geld ab 2028 sowie eine Einmalzahlung. Die IG Metall fordert eine deutlich höhere Lohnerhöhung und eine Laufzeit des Tarifvertrags von maximal zwölf Monaten.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.