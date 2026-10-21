Nach dem Ebola-Ausbruch im Kongo ist das Virus erstmals auch in Nigeria nachgewiesen worden. (AP Photo / Sebastien Kitsa Musayi)

Gesundheitsminister Pate erklärte, man habe das Virus bei einer aus Uganda eingereisten Frau nachgewiesen. Die Patientin befinde sich mit Krankheitssymptomen in einer Klinik in der Hauptstadt Abuja und sei dort isoliert worden.

Der aktuelle Ebola-Ausbruch begann im Mai in der Demokratischen Republik Kongo. Bisher wurden dort mehr als 9.000 Infektionen bestätigt, mindestens 4.500 Menschen sind nach Angaben der Behörden an dem Virus gestorben. Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC spricht von der am schnellsten wachsenden Ebola-Epidemie der Geschichte.

Zuletzt wurde auch ein Anstieg der Fälle aus Kenia gemeldet. Dort wurde das potenziell tödliche Virus inzwischen bei neun Menschen nachgewiesen. Uganda hatte sich im August nach einem Ausbruch für Ebola-frei erklärt.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.