Migration 
Erster Fall dieser Art: Fast 40 Afghanen in Schlauchboot vor niederländischer Küste gerettet

Vor der niederländischen Küste haben Einsatzkräfte 38 Menschen aus einem Schlauchboot mit ausgefallenem Motor gerettet.

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    Es sei das erste Mal, dass man so etwas in niederländischen Gewässern erlebe, sagte Polizeisprecher Wallin der Nachrichtenagentur AFP. 36 Gerettete hätten angegeben, aus Afghanistan zu stammen, zwei aus dem Sudan. Die beiden Sudanesen seien wegen des Verdachts der Schleuserei festgenommen worden. Woher das Boot gekommen sei und welches Ziel es gehabt habe, sei noch unklar. Der Rettungseinsatz erfolgte vor der Küste der Stadt Breskens.
    Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.