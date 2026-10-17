Fußball-Bundesliga
Erster Heimsieg seit sieben Monaten: Frankfurt besiegt Köln

Zum Auftakt des sechsten Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer erzielte Neu-Nationalspieler Younes Ebnoutalib in der 77. Minute.

    Fußball-Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln; Robin Koch (Eintracht Frankfurt) köpft einen Ball vor dem Frankfurter Tor.
    Robin Koch (Eintracht Frankfurt) köpft einen Ball vor dem Frankfurter Tor. (picture alliance / dpa / Jennifer Brückner)
    Der 23 Jahre alte Ebnoutalib traf nach Vorlage von Noel Aseko. Dem Team von Trainer Adi Hütter gelang damit sechs Tage nach dem 0:6 bei RB Leipzig ein wichtiger Erfolg. Für Frankfurt war es zudem der erste Heimsieg seit über sieben Monaten.
    Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.