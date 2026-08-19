Die französische ESA-Astronautin Sophia Adenot (John Raoux/AP/dpa)

Das teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Eigentlich hätten die beiden auch eine Ersatzantenne anbringen sollen, aber dafür blieb nicht genügend Zeit, weil die erste Arbeit länger als geplant gedauert hatte. Das werde nun bei einem kommenden Außeneinsatz nachgeholt, hieß es von der Nasa. Die Kommunikation der ISS sei nicht beeinträchtigt.

Es war der erste Außeneinsatz für Adenot, der zweite für Menon und der insgesamt 282. in der Geschichte der ISS.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.