Nasa
Erster ISS-Außeneinsatz einer französischen Astronautin

Als erste Französin hat die Astronautin Sophie Adenot einen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS absolviert. Gemeinsam mit ihrem US-Kollegen Anil Menon verließ die 44-Jährige die ISS für rund sechs Stunden, um eine kaputte Antenne abzumontieren.

    Die französische ESA-Astronautin Sophia Adenot lächelt. Sie trägt einen Astronautenanzug.
    Die französische ESA-Astronautin Sophia Adenot (John Raoux/AP/dpa)
    Das teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Eigentlich hätten die beiden auch eine Ersatzantenne anbringen sollen, aber dafür blieb nicht genügend Zeit, weil die erste Arbeit länger als geplant gedauert hatte. Das werde nun bei einem kommenden Außeneinsatz nachgeholt, hieß es von der Nasa. Die Kommunikation der ISS sei nicht beeinträchtigt.
    Es war der erste Außeneinsatz für Adenot, der zweite für Menon und der insgesamt 282. in der Geschichte der ISS.
    Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.