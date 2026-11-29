Agnes Reisch beim Skisprung in Hinzenbach (Georg Hochmuth / APA / dpa )

Die 27-Jährige belegte in Hinzenbach in Österreich den dritten Rang hinter der siegreichen Slowenin Nika Prevc und der Österreicherin Lisa Fettner.

Nach 91 Metern im ersten Durchgang sprang Reisch im Finale bei verkürztem Anlauf auf 87 Meter. Mit 230,5 Punkten lag sie nur 5,2 Zähler hinter Prevc, die auf 89,5 und 88 Meter kam. Stark präsentierte sich am zweiten Wochenende der Saison auch die Deutsche Luisa Görlich. Die 27-Jährige landete an beiden Tagen auf Platz sechs, es waren die besten Ergebnisse ihrer Karriere.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.