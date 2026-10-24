Fußball-Bundesliga

Stürmer Ermedin Demirovic brachte den VfB nach einem Fehler von Gladbachs Torwart Moritz Nicolas früh in Führung (5.). Joe Scally glich mit der Hacke aus (38.). Shuto Machino (51.) und Wael Mohya (66.) erzielten nach der Pause die Treffer für die Borussia. Demirovics zweites Tor (83.) war zu wenig für Stuttgart.
In der Tabelle bleibt Stuttgart mit sechs Punkten weiter im unteren Bereich. Der Champions-League-Teilnehmer könnte sogar auf einen Abstiegsplatz rutschen. Mönchengladbach ist trotz des Sieges Tabellenletzter.
An diesem Spieltag kommt es im späten Sonntagsspiel zum Spitzenduell zwischen Freiburg und Bayern München (17:30 Uhr). Heute trifft unter anderem Dortmund auf Frankfurt (18:30 Uhr).
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.