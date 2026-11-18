Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin treffen sich China beim APEC-Gipfel. (Ding Lin / Xinhua via AP / Ding Lin)

Xi hatte Trump und Putin jeweils am Flughafen von Shenzhen zu einem kurzen Austausch empfangen. Xi und Trump umarmten sich - eine Geste, die in China nur wenigen Staatsgästen vorbehalten ist.

Heute soll es eine direkte ausführliche Unterredung geben. Das Treffen beginnt um 7.30 unserer Zeit und soll etwa eine Stunde dauern. Dabei soll unter anderem über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals gesprochen werden. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet. Außerdem will Trump nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ebenfalls heute zu einem Zweiergespräch mit Putin zusammenkommen. Hier dürften der Konflikt mit dem Iran sowie der Krieg gegen die Ukraine Thema sein.

Gipfel der Ukraine-Unterstützerstaaten

Die US-Regierung gab bekannt, dass ihre Unterhändler Witkoff und Kushner heute an einer Konferenz der Unterstützerstaaten der Ukraine in Berlin teilnehmen. Das Treffen von Staats- und Regierungsschefs aus 37 Staaten gilt als Gegenpol zum Dreiergipfel in Shenzhen. Bundeskanzler Merz will als Gastgeber vor allem mehr Hilfe für die ukrainische Luftverteidigung erreichen.

Weitere Finanzhilfen der EU

Die EU-Kommission schlug zur Unterstützung der Ukraine ein weiteres Darlehen von rund 45 Milliarden Euro vor. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, dadurch könnten rund zwei Drittel der Finanzierungslücke im ukrainischen Haushalt im nächsten Jahr gedeckt werden. Das Land müsse das Geld nur zurückzahlen, wenn es nach einem Ende des Krieges russische Reparationszahlungen erhalte.

Das Geld für die zusätzlichen Finanzhilfen will die EU-Kommission im Namen der Europäischen Union am Kapitalmarkt aufnehmen und an die Ukraine weiterverleihen. Als Sicherheit soll der von allen 27 EU-Staaten finanzierte EU-Haushalt dienen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.