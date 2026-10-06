Der kenianische Gesundheitsminister Aden Duale in Nairobi (AFP / SIMON MAINA)

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, kehrte am Samstag ein im benachbarten Staat Demokratische Republik Kongo lebender Mann in sein Heimatland zurück. Er wurde nach seiner Ankunft in Nairobi behandelt, verstarb jedoch später an der Krankheit. Bislang seien 28 Kontaktpersonen identifiziert worden, darunter Familienangehörige und Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

​In der Demokratischen Republik Kongo wurden bislang 8.000 Infektionen mit dem Ebola-Virus nachgewiesen und mehr als 4.000 Todesfälle registriert. Das Ebola-Virus wird unter anderem durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Die Krankheit kann Fieber, Erbrechen, Durchfall und in schweren Fällen innere und äußere Blutungen verursachen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.