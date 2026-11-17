Antike

Erstmals rekonstruierte Parthenon-Skulpturen in Frankfurt zu sehen

Der Parthenon-Tempel auf der Athener Akropolis gilt eines der bedeutendsten Bauwerke der griechischen Antike. Sein Ostgiebel wurde vor Jahrhunderten zerstört, nur Fragmente und elf kleinere Skulpturen blieben erhalten. Daraus hat die Liebieghaus-Skulpturensammlung in Frankfurt am Main nun erstmals eine vollständige Rekonstruktion erzeugt.