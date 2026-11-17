Die Frankfurter Forscher arbeiteten dafür mit 3D-Scans, antiken Schriftquellen und römischen Kopien und bauten schließlich ein Modell am Computer nach. Erstmals ist nun zu sehen, wie die Göttin Athena aus dem Haupt ihres Vaters Zeus geboren wird. Das Ergebnis können sich Besucher ab morgen in der Ausstellung „Bühne frei für Athena: Das Parthenon-Puzzle“ anschauen. Der Parthenon wurde bis 430 vor Christus errichtet und der Göttin Athene geweiht.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.