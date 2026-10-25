Kirche, Kirche unserer heiligen Frau, New York City, New York, USA (dpa)

Anwälte ⁠der Kläger gaben die Einigung bekannt, die offenbar bereits vor Monaten erzielt wurde. Es handelt sich um eine der höchsten Entschädigungssummen im Zuge einer Klagewelle wegen sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche in den USA. Die Erzdiözese stimmte auch zu, Dokumente über die Täter offenzulegen.

New York und ​andere Bundesstaaten hatten zuletzt Gesetze erlassen, die es Opfern von sexuellem ‌Kindesmissbrauch vorübergehend ermöglichten, auch wegen Jahrzehnte zurückliegender Taten zu klagen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.