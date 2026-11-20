Das statistische Bundesamt in Wiesbaden (Bildagentur-online / Universal Ima / Bildagentur-online / Schoening)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lagen sie im Oktober um 8,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Experten hatten mit einer Steigerung von 7,3 Prozent gerechnet.

Die Entwicklung ist den Angaben zufologe vor allem auf gestiegene Energiepreise zurückzuführen. Diese lagen im Oktober um 18,7 Prozent höher als im Vorjahr. Grund für die hohen Preise für Öl und Gas wiederum ist vor allem der Iran-Krieg.

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst deren Entwicklung, bevor diese in den Handel kommen. Sie wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.