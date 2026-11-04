Das teilte die zuständige Stiftung mit, die seit 1989 jährlich die Auszeichnung vergibt. Demnach war das anhaltende Eschentriebsterben in Europa ausschlaggebend für die Wahl. Kaum eine heimische Baumart verbinde ökologische Bedeutung, wirtschaftliche Nutzung, Kulturgeschichte und aktuelle Waldpathologie derart unmittelbar, hieß es. Ein aus Ostasien stammender Pilz breite sich seit den 1990er-Jahren über große Teile des europäischen Verbreitungsgebietes aus.
Die Esche löst damit die Zitterpappel ab, die zum Baum des Jahres 2026 ernannt worden war.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.