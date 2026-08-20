Junge Esten bei der feierlichen Flaggenhissung zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit in Tallinn (picture alliance / AP Photo / Sergei Grits / Sergei Grits)

Regierungschef Michal sagte bei einer Feierstunde, man habe sich gemeinsam von den Fesseln der Besatzung befreit. Parlamentspräsident Hussar betonte, das Recht auf Freiheit und eine freie Zukunft sei das unveräußerliche Recht jeder Nation. Deshalb seien viele vom Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer berührt.

Am 20. August 1991 hatte das estnische Parlament die Unabhängigkeit von der Sowjetunion beschlossen. Die sowjetische Führung erkannte den Schritt wenige Wochen später an. Estland war zuvor bereits von 1918 bis 1940 unabhängig.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.