Die estnische Regierung hat ein entsprechendes Verbot erlassen. Estlands Außenminister Tsahkna erklärte, man habe die russische Regierung zuvor aufgefordert, von Plänen zum Transport des Getreides durch Estland abzusehen. Zusammen mit Lettland und Litauen arbeite man jetzt daran, baltische Häfen komplett für russisches Getreide zu sperren.
Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben sowohl Russland als auch Belarus derzeit Schwierigkeiten, Getreide über das Schwarze Meer zu verschiffen. Nach Angaben des lettischen Regierungschefs Kulbergs sucht Russland daher vermehrt nach Ausweichrouten.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.