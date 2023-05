Nord-Kosovo

Soldaten der NATO-geführten KFOR-Truppe bewachen ein städtisches Gebäude in der Stadt Zvecan im Norden des Kosovo. Vor den Soldaten haben sich Demonstranten versammelt. (AP / Bojan Slavkovic)

In der Gemeinde Zvecan versuchten ethnische Serben erneut, die Kontrolle über ein Gebäude der Stadtverwaltung zu übernehmen. Kosovarische Polizisten und Angehörige der von der NATO angeführten Kosovo-Truppe drängten sie zurück. Bereits am Freitag war es in drei Gemeinden zu ähnlichen Auseinandersetzungen gekommen; die Polizei hatte Tränengas eingesetzt.

Nach vorgezogenen Kommunalwahlen wollen die Serben verhindern, dass neu gewählte ethnische Albaner ihr Amt als Bürgermeister antreten. Im Norden des Kosovo bilden die ethnische Serben die Bevölkerungsmehrheit. Die meisten von ihnen hatten die Abstimmung boykottiert.

Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, USA und EU warnten in einer Stellungnahme am Sonntagabend vor weiteren Schritten, die Spannungen schüren könnten.

