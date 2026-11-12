Hohe Kosten und Arbeitslosigkeit

Das geht aus dem Schuldneratlas für 2026 hervor, den der Inkassodienstleister Creditreform veröffentlicht hat. Demnach konnten zum Stichtag 1. Oktober fast 7,4 Millionen Erwachsene über 18 Jahren ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Das waren rund vier Prozent mehr als im Vorjahr.
Als Gründe führt der Bericht vor allem höhere Belastungen durch gestiegene Lebenshaltungskosten insbesondere für Energie und Wohnen an. Zugleich verschlechtere sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.