Die EU-Agrarminister verhandeln über die Vergabe von Fördergeldern. (JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

Darauf einigten sie sich während eines Treffens in Luxemburg. Die Forderung sieht vor, dass die nationalen Regierungen das Recht erhalten, selbst zu entscheiden, welche Landwirtschaftsbetriebe Geld aus dem EU-Subventionstopf erhalten dürfen. Außerdem wollen die Länder bei Umweltauflagen weniger Vorgaben aus Brüssel erhalten. Nun stehen Verhandlungen mit dem EU-Parlament aus, dessen Position noch nicht feststeht.

Auch die künftige Gesamthöhe der Gelder für den Agrarbereich ist noch offen. Dies hängt von den Verhandlungen über den mehrjährigen Haushalt der EU ab. Die Agrarsubventionen machen derzeit knapp ein Viertel des gesamten EU-Budgets aus.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.