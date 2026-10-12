China darf im nächsten Jahr 350.000 Hybrid-Autos liefern (Archivbild). (IMAGO / NurPhoto)

Ein Vertreter der EU-Kommission teilte in Brüssel mit, dass China künftig 350.000 Fahrzeuge im Jahr liefern darf. Das ist etwa halb so viel wie bisher. Die Regelung soll ab Dezember greifen. Nach dem ersten Jahr ist eine Steigerung um sechs Prozent erlaubt. Nach vier Jahren läuft die Begrenzung aus. EU-Handelskommissar Sefcovic hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass es eine Einigung mit China gibt, ohne jedoch Details zu nennen.

Die EU befürchtet, dass chinesische Autos europäische Hersteller vom Markt verdrängen könnten, weil sie billiger sind. 2024 wurden bereits Sonderzölle auf Elektroautos aus China verhängt. Begründet wurde dies mit unfairen Staatshilfen. Seitdem verkauft China aber deutlich mehr Plugin-Hybride nach Europa. Die EU-Kommission schätzt, dass die Zahl in diesem Jahr auf rund 800.000 steigen könnte.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.