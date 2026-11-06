Brüssel
EU führt nach Babymilch-Rückrufen strengere Lebensmittelstandards ein

Nach Rückrufen wegen verunreinigter Babynahrung hat die EU strengere Auflagen für Lebensmittel beschlossen.

    Man sieht einen blauen Dosierlöffel mit Babymilchpulver neben einer Babyflasche und einem Sauger. Das weiße Milchpulver liegt auch auf der Tischoberfläche.
    Säuglingsnahrung muss künftig auf Cereulid getestet werden. (AFP / FRED TANNEAU)
    Wie die Kommission in Brüssel mitteilte, müssen Babymilch, Milchpulver und medizinische Nahrung für Säuglinge künftig immer auf den Giftstoff Cereulid getestet werden. Anfang des Jahres hatten Hersteller Babymilchchargen in etwa 60 Ländern wegen einer Verunreinigung mit dem Stoff zurückgerufen. Mehrere Kinder erkrankten. Zurückgeführt wurde die Verunreinigung auf ein bei der Produktion verwendetes Öl aus China.
    Cereulid kann Durchfall und Erbrechen auslösen und in seltenen Fällen zu Organschäden führen.
    Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.