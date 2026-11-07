Wie die Kommission in Brüssel mitteilte, müssen Babymilch, Milchpulver und medizinische Nahrung für Säuglinge künftig immer auf den Giftstoff Cereulid getestet werden. Anfang des Jahres hatten Hersteller Babymilchchargen in etwa 60 Ländern wegen einer Verunreinigung mit dem Stoff zurückgerufen. Mehrere Kinder erkrankten. Zurückgeführt wurde die Verunreinigung auf ein bei der Produktion verwendetes Öl aus China.
Cereulid kann Durchfall und Erbrechen auslösen und in seltenen Fällen zu Organschäden führen.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.