Die Stahlindustrie gehört zu den energieintensiven Branchen, die vom günstigen Industriestrompreis profitieren. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Das betrifft zum Beispiel Betriebe aus der Stahl-, Chemie- und Glasindustrie. Für sie wurde der günstigere Industriestrompreis bis 2030 genehmigt und sie können in diesem Jahr auch einen Zuschuss zu ihren Stromkosten bekommen. Damit sollen die Unternehmen finanziell entlastet und wettbewerbsfähiger werden. Bis zu 9.500 Betriebe könnten davon profitieren.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche kündigte an, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, die Unterstützung länger zu ermöglichen. Der Strompreis entscheide mit darüber, wo Unternehmen künftig produzieren und investieren, sagte die CDU-Politikerin. Im Koalitionsausschuss wollen Union und SPD am Abend zudem über eine Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte und kleinere Unternehmen beraten.

Staatshilfe unterliegt in der EU strengen Regeln. So soll verhindert werden, dass finanzstarke Länder wie Deutschland und Frankreich ihren Unternehmen Vorteile gegenüber Unternehmen aus kleineren Ländern verschaffen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.