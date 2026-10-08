Peking
EU-Handelskommissar Šefčovič dringt in China auf ausgeglicheneren Handel

EU-Handelskommissar Šefčovič hat sich während seines Besuchs in China für einen ausgeglicheneren Handel mit der Volksrepublik ausgesprochen.

    Kommissar für Handel und Wirtschaftliche Sicherheit, Sefcovic, sitzt hinter einem Rednerpult. Vor ihm steht sein Namensschild, hinter ihm an der Wand das Logo der EU.
    Der Kommissar für Handel und Wirtschaftliche Sicherheit, Šefčovič (Archivbild) (AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN)
    Dies sei auch bei einem Austausch mit Vertretern von europäischen Unternehmen in China klar geworden, erklärte Šefčovič. Der Zugang zum chinesischen Markt müsse verbessert und zugleich die wirtschaftliche Sicherheit der EU gestärkt werden. Šefčovič hatte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunk gesagt, er begrüße den deutsch-französischen Vorstoß gegenüber China. Demnach soll die EU-Kommission die Möglichkeit erhalten, kurzfristig auf unfaire Handelspraktiken reagieren zu können.
    Der EU-Handelskommissar ist bis Freitag in der Volksrepublik. Geplant war unter anderem ein Gespräch mit Handelsminister Wang. Die Regierung in Peking warb für eine Lösung des Handelsstreits durch Gespräche. Offene Zusammenarbeit und ein gleichberechtigter Dialog lägen im gemeinsamen Interesse beider Seiten, hieß es.
    Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.