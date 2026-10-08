Der Kommissar für Handel und Wirtschaftliche Sicherheit, Šefčovič (Archivbild) (AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN)

Dies sei auch bei einem Austausch mit Vertretern von europäischen Unternehmen in China klar geworden, erklärte Šefčovič. Der Zugang zum chinesischen Markt müsse verbessert und zugleich die wirtschaftliche Sicherheit der EU gestärkt werden. Šefčovič hatte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunk gesagt, er begrüße den deutsch-französischen Vorstoß gegenüber China. Demnach soll die EU-Kommission die Möglichkeit erhalten, kurzfristig auf unfaire Handelspraktiken reagieren zu können.

Der EU-Handelskommissar ist bis Freitag in der Volksrepublik. Geplant war unter anderem ein Gespräch mit Handelsminister Wang. Die Regierung in Peking warb für eine Lösung des Handelsstreits durch Gespräche. Offene Zusammenarbeit und ein gleichberechtigter Dialog lägen im gemeinsamen Interesse beider Seiten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.