EU hebt Wachstumsprognose für Deutschland an. (imago / Chris Emil Janßen)

Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, wird für das laufende Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet. Im Mai war sie noch von einem Plus von 0,6 Prozent ausgegangen. Als Grund für den Anstieg nannte die Kommission vor allem den Zuwachs der deutschen Exporte in der ersten Jahreshälfte. Zudem gebe es eine stabile Konsumnachfrage.

Auch die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,3 Prozent in Deutschland, für 2027 mit einem Prozent.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.