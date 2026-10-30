Mark Carney. Kanadas Premierminister (Mitte), Antonio Costa, Präsident des Europäischen Rates (links), und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission (Christopher Katsarov / The Canadia / Christopher Katsarov)

Zudem ist geplant, Kanada an EU-Programmen für Forschung, Bildung und Verteidigung zu beteiligen. Gestern hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen trotz Widerständen in der EU erneut für eine assoziierte Mitgliedschaft Kanadas geworben. Der Begriff wurde auf Drängen mehrerer Mitgliedsstaaten aus dem Entwurf für die Abschlusserklärung gestrichen. Stattdessen ist nun von einer "Allianz für die Zukunft" die Rede.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hardt, sagte im Deutschlandfunk, es sei angesichts der Zoll- und Abschottungspolitik der USA der richtige Weg, die Außenbeziehungen der Europäischen Union auf eine breitere Basis zu stellen. Zudem habe das weitgehend in Kraft gesetzte Wirtschaftsabkommen CETA gezeigt, dass sowohl die EU als auch Kanada von einer engeren Zusammenarbeit profitierten, erklärte der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.