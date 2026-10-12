Warme Meere, trockene Flüsse

Auch der September war wieder deutlich wärmer als früher. (picture alliance / SIPA / Fred Scheiber)

Die globale Durchschnittstemperatur lag laut Copernicus bei rund 16,3 Grad. Im Vergleich zu dem geschätzten vorindustriellen Niveau betrug die Abweichung 1,63 Grad. Bereits der August lag um mehr als 1,5 Grad über diesem Referenzwert. Die Marke gilt laut dem Pariser Klimaabkommen langfristig gemessen als angestrebte Höchstgrenze für die Erderwärmung. In Westeuropa war es im Schnitt 2,5 Grad wärmer als sonst im September.

Die Oberfläche der Weltmeere habe im September einen Spitzenwert erreicht, hieß es weiter. Im Durchschnitt sei das Wasser so warm wie noch nie zuvor in einem September gewesen. Bei der Berechnung dieser Temperatur werden flüssige Meeresoberflächen berücksichtigt, nicht also die Polarmeere.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.