Handel
EU-Kommission genehmigt JD-Einstieg bei Mediamarkt-Mutter Ceconomy unter Auflagen

Der chinesische Onlinehändler JD.com darf die Düsseldorfer Ceconomy AG mit ihren Elektronikmärkten Mediamarkt und Saturn übernehmen.

    Auf dieser Fotoillustration ist das Logo von JD.com auf dem Bildschirm eines Tablets zu sehen.
    JD.com darf die Düsseldorfer Ceconomy AG mit ihren Elektronikmärkten Mediamarkt und Saturn übernehmen. (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Sheldon Cooper)
    Die EU-Kommission genehmigte den Einstieg unter Auflagen. Brüssel äußerte Bedenken, weil JD.com nach Einschätzung der Behörde von staatlichen chinesischen Subventionen profitiert. Mediamarkt und Saturn könnten daher nach der Übernahme Vorteile gegenüber konkurrierenden Händlern in Europa erhalten. JD.com habe sich daher verpflichtet, Geschäfte mit Ceconomy zu marktüblichen Bedingungen abzuwickeln.
    JD.com ist neben Alibaba einer der größten Onlinehändler Chinas.
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.