Die EU-Kommission genehmigte den Einstieg unter Auflagen. Brüssel äußerte Bedenken, weil JD.com nach Einschätzung der Behörde von staatlichen chinesischen Subventionen profitiert. Mediamarkt und Saturn könnten daher nach der Übernahme Vorteile gegenüber konkurrierenden Händlern in Europa erhalten. JD.com habe sich daher verpflichtet, Geschäfte mit Ceconomy zu marktüblichen Bedingungen abzuwickeln.
JD.com ist neben Alibaba einer der größten Onlinehändler Chinas.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.