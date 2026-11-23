Die EU plant neue Sanktionen gegen Russland. (picture alliance / dpa / Leonie Asendorpf)

Laut Kommissionspräsidentin von der Leyen richtet es sich gegen Finanzinstitute und Plattformen für Krypto-Währung. Insgesamt würden 60 Banken in die Sanktionsliste aufgenommen, sagte von der Leyen. Auch Energieunternehmen ständen im Fokus. Europäischen Bürgern solle es verboten werden, Posten bei russischen Unternehmen zu übernehmen. In dem Paket seien auch Visa-Sperren für frühere russische Soldaten enthalten, fügte die Kommissionspräsidentin hinzu. Darüber hinaus schlage man vor, russische Sportler aus Wettkämpfen innerhalb der EU zu verbannen.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.