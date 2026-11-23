Das Unternehmen "Coca-Cola Europacific Partners" habe Supermärkten und Tankstellen womöglich Auflagen für Preise und Weiterverkauf gemacht, die gegen EU-Regeln verstießen, teilte ein Sprecher in Brüssel mit. So soll der Abfüller Rabatte daran geknüpft haben, dass seine Kunden die Erfrischungsgetränke nicht in andere EU-Länder weiterverkaufen.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Großbritannien und beliefert Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Spanien und weitere Länder mit den Coca-Cola-Marken.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.