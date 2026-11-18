Hier solle Fachwissen gebündelt werden, ließ die Präsidentin der Brüsseler Behörde, von der Leyen, mitteilen. Zudem gehe es darum, die Koordinierung mit den Mitglieds- und Drittstaaten zu stärken.
Der Europäische Rechnungshof war zu dem Ergebnis gelangt, dass die wegen des Ukraine-Kriegs verhängten EU-Strafmaßnahmen gegen Moskau hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Als Gründe wurden etwa rechtliche Unklarheiten oder unterschiedliche Vorgehensweisen der jeweiligen nationalen Behörden angeführt.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.