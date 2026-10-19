Nach Ausschreitungen

Proteste in Albaniens Hauptstadt Tirana (picture alliance / AP Photo / Boris Grdanoski / Boris Grdanoski)

Gewalt habe in einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz, heißt es in einer Pressemitteilung. Zugleich müsse die Reaktion der albanischen Behörden verhältnismäßig sein. Versammlungs- und Meinungsfreiheit seien zentrale europäische Werte.

Die Demonstrationen gegen Albaniens Ministerpräsident Rama halten seit Tagen an. Sie richten sich unter anderem gegen seine Bildungspolitik. Gestern war es dabei zu Ausschreitungen gekommen. Gebäude wurden in Brand gesetzt oder stark beschädigt. Die Polizei setzte Gummigeschosse ein.

Rama wandte sich in einem Video an die Bevölkerung. Darin lehnte er einen Rücktritt ab und warf den Protestierenden vor, den angestrebten EU-Beitritt Albaniens zu gefährden.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.