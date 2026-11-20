Das Gebäude der Europäische Kommission in Brüssel (Imago / Zuma Press Wire / Wiktor Dabkowski)

Ein Sprecher sagte in Brüssel, es sei schwierig das Ausmaß einzuschätzen. Die Untersuchungen dauerten noch an. Der Vorfall sei am 22. Oktober entdeckt worden. Mehrere Anwendungen seien vorübergehend außer Betrieb genommen worden. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Zugriff auf Daten genommen worden sei, die die Mitarbeiter der Kommission beträfen, meinte der Sprecher.

Die Nachrichtenplattform Politico hatte gemeldet, dass möglicherweise große Mengen personenbezogener Daten komprommitiert worden seien. Betroffen sei unter anderem die Personalverwaltung für Gehaltsabrechnungen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.